Ucraina: Zelensky ringrazia per pacchetto di aiuti da 7 miliardi di dollari

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato i parlamentari norvegesi per l'approvazione di un pacchetto di aiuti di circa 7 miliardi di dollari in cinque anni. Zelensky ha rivolto i suoi ringraziamenti durante un collegamento con il Parlamento di Oslo quando è stato presentato il nuovo pacchetto di aiuti. Ai lavori ha presenziato anche il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store. "Questo pacchetto di aiuti rende entrambi i nostri Paesi più forti. Vi ringrazio per questo importante esempio di resilienza a livello internazionale che arriva ora dalla Norvegia", ha detto Zelensky rivolgendosi a Store.(Sts)