Terzo Polo: Calenda, con Renzi non ci sono tensioni, entro settembre partito unico

19 luglio 2021

- “Ho letto cose fantasiose di tensioni che non ci sono: ci siamo sentiti con Matteo, abbiamo condiviso la scelta di Moratti e il commento successivo al voto. Come leader del Terzo Polo ho fatto campagna tanto per i candidati di Azione quanto per quelli di Italia Viva". Lo afferma Carlo Calenda in una intervista a “La Stampa”. "Ora - spiega - anticipiamo il partito unico, vogliamo aprire il cantiere a marzo invitando liberali, + Europa e i popolari del Pd. Dobbiamo dare a questo Paese un grande partito liberal democratico che sfondi alle Europee”. Sulle possibili alleanze della nuova formazione spiega: "Con le forze politiche che appartengono alle grandi famiglie politiche europee e che condividono un pensiero. Ma prima bisogna arrivare al 20 per cento andandosi a prendere i voti, radicandosi sui territori e proponendo soluzioni concrete". "E agli estimatori del campo largo dico che avremmo perso comunque in entrambe le regioni. E poi i 5 stelle sono per il reddito di cittadinanza, contro le infrastrutture, contro l'invio delle armi in Ucraina. Su cosa possiamo andare d'accordo? Berlusconi alla fine, dopo le boutade, vota per le armi per l'Ucraina, loro no! Come ci governi?”, risponde il leader di Azione. Il partito unico "entro settembre sarà costruito e correrà veloce. E durante la corsa - conclude Calenda- succederà altre volte di inciampare, ma quando accade ci si rialza e si raddoppiano gli sforzi".(Rin)