Sardegna: Confartigianato, artigiani sardi concorreranno al premio nazionale Maestri d'eccellenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche gli artigiani sardi del settore tessile, abbigliamento, calzatura, sartoria, occhialeria, gioielleria e componenti del prodotto moda potranno partecipare al “Premio Maestri d’Eccellenza”, iniziativa di Confartigianato, realizzata in collaborazione con il Gruppo Lvmh, Fendi e Camera Nazionale della Moda Italiana, per valorizzare le realtà che operano nei settori del lusso e il savoir faire che, da sempre, contraddistingue le micro, medie e piccole imprese. Con il riconoscimento agli artigiani più creativi, equivalente a una somma da reinvestire per la crescita delle propria realtà, l’Associazione Artigiana punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della trasmissione del saper fare italiano nell’industria del lusso, a preservare competenze uniche e a formare giovani talenti valorizzando la creatività e l’alta qualità manifatturiera espressa dagli artigiani in tutta Italia. Inoltre, con il riconoscimento agli artigiani più creativi, si punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della trasmissione del saper fare italiano nell’industria del lusso, a preservare competenze uniche e a formare giovani talenti. Potranno partecipare artigiani, professionisti e aziende create almeno 12 mesi prima della partecipazione e ognuno potrà candidarsi per una sola categoria. Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno il prossimo 14 maggio. (segue) (Rsc)