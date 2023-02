Sardegna: Confartigianato, artigiani sardi concorreranno al premio nazionale Maestri d'eccellenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco i 3 settori del concorso: “Maestro Artigiano d’Eccellenza”, dedicato ad artigiani esperti che si sono contraddistinti per la qualità dei loro progetti, per il loro percorso professionale, per la strategia di sviluppo e la trasmissione di savoir-faire legati alla tradizione e al patrimonio italiano. Questo premio è rivolto a professionisti e aziende con almeno 5 anni di esperienza alle spalle; “Maestro Artigiano Emergente d’Eccellenza”, dedicato a talenti emergenti impegnati nell’artigianato e con un progetto promettente, creato almeno nei 5 anni precedenti all’iscrizione; “Maestro dell’Innovazione d’Eccellenza”, dedicato ad aziende e professionisti che si sono distinti per la loro capacità di innovazione, preservando conoscenze e competenze storiche e reinterpretandole in chiave moderna. Dopo aver valutato tutte le candidature, una giuria di esperti selezionerà i vincitori, che verranno premiati nel corso di un evento a loro dedicato durante il mese di settembre 2023. Ciascun vincitore riceverà una somma in denaro da reinvestire nella propria azienda, promozione mediatica su stampa e web, sessioni di mentoring con esperti della Maison Fendi. Per partecipare si può andare in questo LINK: https://sardegnaimpresa.it/premio-maestri-eccellenza-2023/ (segue) (Rsc)