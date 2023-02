Ucraina: Crosetto, auspico cessate il fuoco ma oggi non vedo le condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si spera in un cessate il fuoco, che comunque non significa la fine della guerra in Ucraina, ma “oggi non mi pare che ci siano le condizioni”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione davanti alle commissioni riunite Difesa della Camera ed Esteri e Difesa del Senato in merito alle linee programmatiche del suo dicastero. “Ho parlato di tempi più lunghi auspicando di sbagliarmi. Guardo quello che succede. Vedo che la Russia ha reclutato 300 mila persone e le butta al fronte. L’Ucraina non può consentire che le aree occupate restino russe, né la Russia può permettersi di perderle”, ha detto il ministro. “Auspico un cessate il fuoco, che non significa la fine della guerra. Solo dopo si potrà iniziare un ragionamento. Oggi non mi pare che ci siano le condizioni. Guardate gli attacchi che quotidianamente vengono sferrati dalla Russia”, ha avvertito Crosetto. “Ad ogni riunione Kiev chiede rinforzi perché ogni giorno cadono bombe e ci sono truppe che cercano di occupare città. Tutti i giorni suona una sirena che ti dice di andare nei rifugi”, ha continuato, segnalando che “si parla sempre di armi ma sono arrivate richieste anche più preoccupanti”, ossia per “attrezzature di difesa contro gli attacchi radioattivi, batteriologici e chimici”. (Res)