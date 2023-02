Imprese: Spagna, nel 2022 per Repsol utile di 4,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 la compagnia petrolifera spagnola Repsol ha ottenuto un utile di 4,2 miliardi di euro, il 70 per cento in più rispetto all'anno precedente. La società prevede di stanziare quest'anno investimenti storici di oltre 5 miliardi di euro per potenziare il suo profilo multi-energetico. Il 35 per cento di questi investimenti sarà destinato a progetti a basse emissioni di CO2, rafforzando, secondo il gruppo, il suo carattere di trasformazione. La società ha inoltre evidenziato che l'attività svolta nel 2022 ha comportato il più alto contributo fiscale della sua storia, oltre 17 miliardi di euro, di cui il 70 per cento è stato pagato in Spagna (12 miliardi). (Spm)