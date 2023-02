Cina: Xi, nostra cooperazione con Asia centrale promuove sviluppo economico della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a rafforzare la cooperazione con gli Stati dell’Asia centrale per promuovere lo sviluppo economico dell’intera regione. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping in una lettera indirizzata al forum sulla cooperazione industriale e gli investimenti tra la Cina e cinque Paesi dell’Asia centrale: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Una maggiore cooperazione nei suddetti ambiti manterrà la stabilità delle catene d’approvvigionamento, innalzerà il grado di industrializzazione e contribuirà alla prosperità e allo sviluppo comuni, secondo il capo di Stato cinese. La Cina e gli Stati dell’Asia centrale hanno istituito un nuovo modello di relazione internazionale, basata su "buon vicinato, amicizia e cooperazione vantaggiosa per tutti", ha concluso. (Cip)