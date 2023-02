Armenia-Azerbaigian: Pashinyan, inviato progetto di accordo di pace a Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia ha completato il progetto di accordo di pace con l'Azerbaigian e lo ha inviato alle autorità di Baku. Lo ha reso noto nel corso di una riunione governativa il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan. "L'Armenia ha completato il progetto di accordo per la pace e per stabilimento delle relazioni con l'Azerbaigian e le nostre proposte sono state inviate alla parte azerbaigiana. Le abbiamo inviate anche ai Paesi del Gruppo di Minsk dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce)", ha osservato il premier. Pashinyan ha auspicato che il progetto potrebbe aiutare a sviluppare alcuni progressi osservati a seguito di tre round di negoziati. "La firma di questo documento non deve trasformarsi in una guerra, ma significare davvero una pace duratura. Ancora una volta sottolineo che sono pronto a firmare un accordo di pace, pronto ad assumermi tale responsabilità", ha aggiunto il primo ministro. (Rum)