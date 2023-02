Difesa: Crosetto, concentrare attenzione su risultato nostre missioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ sbagliato l’approccio alle missioni internazionali dell’Italia e bisogna chiedersi quale sia il loro risultato. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione davanti alle commissioni riunite Difesa della Camera ed Esteri e Difesa del Senato in merito alle linee programmatiche del suo dicastero. Il risultato non può essere solo che “i nostri militari sono stati bravi”, ha detto Crosetto. Ad esempio, “adesso abbiamo una missione in Niger. Il presidente ci ha ringraziato per l’aumento della cornice di sicurezza ma questo aumento va misurato e poi non basta. Quando ce ne andiamo la cornice si abbassa”, ha spiegato il ministro. “Ci vuole una parte militare” ma anche una “di cooperazione”, con interventi “in istruzione, agricoltura, crescita economica”, ha proseguito. “Vorremmo nel prossimo Decreto missioni un approccio diverso, che misuri il risultato. Spendiamo ingenti risorse per le missioni. Occorre misurare l’impatto sul Paese in cui la missione avviene. Il tema non è quanto è andata bene per noi”, ha spiegato il ministro. (Res)