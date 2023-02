Francia: quinta giornata di proteste contro riforma pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi in Francia la quinta giornata di proteste indetta dai sindacati contro la riforma delle pensioni. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Le Figaro", il ministero dell'Interno si aspetta una mobilitazione meno importante rispetto alle precedenti, con una partecipazione che dovrebbe arrivare tra le 450 mila e le 650 mila persone. In occasione delle precedente giornata, le autorità avevano contato 963 mila manifestanti in tutto il Paese. I disservizi dovrebbero essere circoscritti ad alcuni settori come quello dei trasporti, dove sono previsti quattro treni ad alta velocità su cinque in circolazione e un traffico nella metropolitana di Parigi senza particolari disagi. All'aeroporto di Orly, situato fuori la capitale, il 30 per cento dei voli è stato annullato. A Parigi la manifestazione dovrebbe cominciare alle 14:00 a Place de la Bastille in direzione di Place d'Italie.(Frp)