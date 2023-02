Asia-Pacifico: "Nikkei", Nato prepara dichiarazione congiunta con Paesi asiatici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Stoltenberg, "è importante evitare qualunque cambiamento dello status quo e l'unificazione forzata attraverso la forza militare", e per tale ragione "la Nato ha approfondito i suoi legami con le nazioni dell'Asia-Pacifico, incluse Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud". Stoltenberg ha ribadito il sostegno della Nato ai piani di riarmo del Giappone: "Il Giappone è un importante attore globale. Accogliamo molto favorevolmente la sua leadership" anche nel contesto del G7, ha spiegato il segretario. Quanto al conflitto in Ucraina, il segretario generale della Nato ha escluso la possibilità di una rapida conclusione delle ostilità, sostenendo che dal presidente russo Vladimir Putin non sia aggiunto alcun segnale di "preparativi per la pace". L'alleanza, ha aggiunto il segretario, deve fornire all'Ucraina "un livello di supporto senza precedenti". (Git)