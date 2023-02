Giappone: Ldp avverte premier Kishida, no modifiche all'Abenomics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggiore corrente del Partito liberaldemocratico (Ldp), la principale forza politica di governo del Giappone, ha avvertito il primo ministro Fumio Kishida che si opporrebbe con forza a qualunque tentativo di modificare il corso dell'Abenomics: la politica economica espansiva inaugurata dall'ex premier Shinzo Abe, di cui l'alleggerimento quantitativo della banca centrale costituisce un tassello cruciale. L'avvertimento - scrive il quotidiano "Asahi" - ha preceduto la nomina del prossimo governatore della Banca del Giappone (BoJ), Kazuo Ueda, che il premier ha annunciato al partito il 10 febbraio, dopo la chiusura della seduta della Borsa di Tokyo. Stando al quotidiano, prima della nomina di Ueda uno dei capi della Seiwa Seisaku Kenkyūkai -la corrente di partito un tempo guidata da Abe - ha avvertito Kishida che "sbagliare la scelta del prossimo governatore della BoJ comporterebbe una lotta politica" all'interno dell'Ldp e del governo. Il 3 febbraio scorso Hiroshige Seko, membro della Camera alta della Dieta ed esponente della medesima corrente di partito, aveva già dichiarato pubblicamente che "l'Abenomics non ha completato il suo corso, e questa situazione non consente alcun cambiamento nella politica monetaria". Secondo "Asahi", prima della nomina di Ueda Kishida avrebbe rassicurato il suo partito che la nuova dirigenza della BoJ non modificherà la politica monetaria espansiva del Paese, oggetto sin dallo scorso anno di forti pressioni da parte dei mercati internazionali. (segue) (Git)