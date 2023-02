Ucraina: attacco missilistico russo nella notte, abbattuti 16 missili su 32

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa aerea ucraina ha abbattuto nella notte 16 missili su un totale di 32 lanciati dalle forze russe contro obiettivi sull'intero territorio dell’Ucraina. Lo ha riferito su Telegram l’ufficio stampa dell’aeronautica ucraina. In particolare, le forze ucraine hanno rivendicato l'abbattimento di 12 missili da crociera Kh-101 e Kh-555, e di due missili Kh-59. "Sfortunatamente, alcuni missili da crociera Kh-22 hanno raggiunto i loro obiettivi, colpendo infrastrutture critiche. Al momento non ci sono sistemi d'arma in grado di distruggere questo tipo di missili", si legge nel messaggio. (Kiu)