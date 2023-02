Ue: Metsola, Italia al centro di tutte le decisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viviamo in un periodo di incertezza. Voglio far capire ai cittadini italiani che comprendo le preoccupazioni per le bollette alle stelle e per l'impatto delle nuove norme europee su alcuni settori dell'industria: il Parlamento Ue è al loro fianco". Lo ha detto al "Corriere della Sera" la presidente dell'europarlamento, Roberta Metsola, che domani incontrerà, in visita ufficiale, il capo dello Stato Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e per la prima volta i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. "È una visita pianificata da tempo - spiega la presidente - Volevo partecipare all'inaugurazione dell'Esperienza Europa dedicata a David Sassoli (uno spazio interattivo). Per la prima volta sono in veste ufficiale dopo il cambio del governo. Incontrerò anche il sindaco Roberto Gualtieri. Ci conosciamo dai tempi del Parlamento Ue, apprezzo quanto sta facendo a Roma. Non contano i colori politici nelle mie visite istituzionali". Metsola porta messaggi "positivi per l'Italia, "che è al centro di tutte le decisioni che vengono prese in Europa. Deve mantenere la sua vocazione europeista e rimanere una forza costruttiva. Vado a Roma dopo il Consiglio europeo, che ha dato messaggi forti sull'Ucraina. La discussione sull'immigrazione è difficile, il Parlamento Ue è partner del Consiglio in tutti i triloghi (i negoziati tra le istituzioni). Nelle trattative c'è una dimensione nazionale ma le soluzioni devono essere europee. Sono importanti anche i messaggi che gli italiani mi daranno da riportare a Bruxelles". (segue) (Res)