Ue: Metsola, Italia al centro di tutte le decisioni (2)

- In Italia il voto sullo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035 è stato molto criticato: "Il voto di ieri ci pone saldamente sulla strada dell'ambizione climatica. Dovremmo avere il coraggio di avere questa ambizione se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. È ciò che ci chiedono i nostri giovani e la scienza. Però le nostre ambizioni devono essere all'altezza dei nostri partner transatlantici sia politicamente che economicamente". "Dobbiamo poter parlare - continua la presidente - di una transizione giusta che deve sfruttare il mercato unico per portare tutti allo stesso livello. Il dibattito nei prossimi mesi sarà su come mantenere le nostre ambizioni climatiche sulla strada giusta e non alienare settori fondamentali della nostra popolazione che hanno contribuito all'economia". Quanto al suo rapporto con la premier Meloni: "Ho già incontrato Giorgia Meloni in alcune occasioni ufficiali a Strasburgo e a Bruxelles. Abbiamo un rapporto molto aperto e onesto: è come ho già detto 'tosta'. Sono ottimista: Meloni insieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani e degli Affari europei Raffele Fitto continuerà a tenere l'Italia al centro di un'Europa comunitaria", ha concluso Metsola. (Res)