Auto: Urso, dall'Europa solo ideologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Lo stop alle auto diesel e benzina dal 2035 decretato dal Parlamento europeo è il frutto di una visione miope, ancora ideologica, che prescinde dalla realtà, come se nulla fosse accaduto nel frattempo", dice alla "Stampa" il ministro per le Imprese ed in Made in Italy Adolfo Urso, che ora punta a sfruttare la clausola di revisione che matura nel 2026 e intanto dice no ai nuovi motori Euro7. "La guerra della Russia dovrebbe averci insegnato qualcosa - spiega- . Non si può dipendere da altri: ieri dalle fonti fossili russe, oggi dalla tecnologia green cinese. Per non citare la dipendenza dalle terre rare. Dobbiamo avere una visione più adeguata alla realtà, per cambiarla davvero, innovando senza distruggere. Noi siamo assolutamente convinti che bisogna raggiungere quegli obiettivi e nei tempi prefissati ma occorre graduare meglio le tappe ed essere più flessibili nelle modalità". Per esempio, osserva il ministro, "per quanto riguarda l'uso del biocombustibile, poi del biometano, quindi dell'idrogeno. L'elettricità non è una religione ma una tecnologia e noi dobbiamo avere un approccio neutrale sulla tecnologia da usare. Qualcuno diceva 'non importa se il gatto sia bianco o nero purché prenda il topo'". (segue) (Res)