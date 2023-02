Auto: Urso, dall'Europa solo ideologia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- In sintesi, troppo furore ideologico senza tener conto delle ricadute: "La politica dei feticci non mi è mai appartenuta. Mio padre mi portava ogni giorno in fabbrica, nei mesi estivi, sin da bambino, per condividere la fatica del lavoro. L'automotive rappresenta circa il 20 per cento del Pil italiano, oltre 260 mila lavoratori, su essa è nato il miracolo economico del dopoguerra. La notizia sul voto del Parlamento europeo ci è giunta mentre eravamo a confronto con Stellantis e coi sindacati sul piano industriale dell'azienda ma noi non molliamo. Noi siamo impegnati ogni giorno per recuperare errori ed omissioni ed attrezzare il Paese a questa decisiva sfida". In Italia ci sono almeno 70 mila posti a rischio nella filiera dell'automotive, il governo precedente forse ha sottovalutato questo dossier: "Non voglio accusare nessuno, non l'ho mai fatto. Guardo solo ai ritardi accumulati per conoscere la strada che dobbiamo percorrere e invertire subito un declino che non è un destino: nel 2022 sono stati prodotti in Italia appena 476 mila autoveicoli. Troppo poco per rispondere alla domanda e sostenere la filiera". (segue) (Res)