Finanza: Freni, in arrivo un nuovo buono del Tesoro

- Il governo vuole che i risparmiatori italiani possiedano una quota più ampia del debito pubblico, come era negli anni Ottanta, ma rispetto a quegli anni - osserva il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, in una intervista al "Messaggero" - il nostro debito ha oggi una vita residua medio-lunga: questo lo rende meno sensibile alle fluttuazioni dei tassi e meno esposto a dinamiche speculative esterne. Sia chiaro, l'obiettivo non è nazionalizzare il debito, quanto garantire un rapporto più diretto tra il risparmio e l'economia nazionale". Concretamente, il Tesoro sta pensando a nuove emissioni che si aggiungeranno a quelle del Btp Italia e del Btp futura: "L'idea è quella di raggiungere direttamente il risparmiatore medio: un titolo facile da acquistare, anche tramite home banking o sportelli postali, con un rendimento interessante non necessariamente legato all'inflazione, magari con un premio finale. I tecnici del ministero dell'Economia e delle Finanze stanno studiando la soluzione migliore, nel rispetto dei vincoli europei". Freni osserva inoltre che "il risparmio italiano ha costituito, e costituisce tutt'oggi, il miglior indice di resilienza della nostra economia. Tutti possiamo contribuire allo sviluppo del Paese investendo nel sistema Italia, ciascuno mettendo un mattoncino: le fondamenta sono solide, ma i muri da costruire sono tanti, e con il supporto di tutti si fa prima e meglio". (segue) (Res)