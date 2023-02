Finanza: Freni, in arrivo un nuovo buono del Tesoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve, anzitutto, - continua - creare un piano industriale di lungo periodo che diventi punto di riferimento per gli investitori; quindi, è necessario saldare un'alleanza con tutti quegli attori istituzionali che possono agevolare gli stakeholder economici che operano sul mercato Italia. Un ruolo centrale in questa dinamica potranno averlo le casse e le fondazioni bancarie italiane, supportando gli investimenti in economia reale, secondo un sistema di priorità chiaro e funzionale a garantire al Paese investimenti di valore". Intanto in Europa non sembra trovare consensi l'idea di un nuovo fondo per affrontare la crisi energetica e tenere il passo degli Usa: "Mi sembra si voglia continuare a guardare all'Europa di ieri, piuttosto che costruire quella di domani. Nelle conclusioni del Consiglio è stato ribadito che 'l'Unione europea agirà con determinazione al fine di garantire la propria competitività a lungo termine e prosperità': ciò nonostante, sembra mancare proprio la determinazione per costruire una concreta visione di politica industriale capace di preservare il mercato unico e di promuovere le imprese europee fin dove è necessario. Gli obiettivi sembrano chiari, sugli strumenti c'è ancora molto da fare", ha concluso Freni. (Res)