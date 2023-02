Ruby ter: Ronzulli (FI), un attacco alla libertà di Berlusconi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa vicenda segna un punto nella vicenda giudiziaria di Berlusconi e la senatrice nega che ci siano stati eccessi nella condotta del presidente in quegli anni. "L'unico eccesso cui abbiamo assistito è stato quello di guardare dal buco della serratura della vita privata di una persona, per cercare di distruggerne l'immagine. Tutto ciò, in un Paese civile è inaccettabile. Le responsabilità politiche e morali sono di chi ha permesso tutto questo. Perché lede la libertà di una persona". La riforma della giustizia che il governo ha in cantiere non deve trarre spunto dal caso Berlusconi ma "solo dalle condizioni in cui versa la giustizia, dai milioni di cause civili e di processi arretrati, dall'inefficienza della macchina giudiziaria. È necessaria - osserva infine Ronzulli - una netta separazione delle carriere, una seria regolamentazione delle intercettazioni, con divieti e sanzioni per chi violasse il vincolo della loro segretezza o diffondesse quelle ininfluenti ai fini del processo. Va modificato profondamente l'abuso d'ufficio e salutiamo con favore il progetto del ministro Nordio di modificare la legge sulla prescrizione, che i 5 Stelle avevano trasformato in un 'fine processo mai'". (Res)