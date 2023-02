Turchia-Pakistan: premier Sharif visiterà le aree terremotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, intraprenderà oggi un viaggio ufficiale di due giorni in Turchia, durante il quale farà anche visita alle aree del Paese colpite dai terremoti del 6 febbraio. "In un gesto speciale di solidarietà e supporto con il popolo turco (...) il primo ministro Shehbaz Sharif intraprenderà un viaggio in Turchia il 16 e 17 febbraio", ha annunciato tramite una nota l'Ufficio del primo ministro pakistano. Nel corso della visita, Sharif incontrerà il presidente Recep Tayyip Erdogan per "esprimergli personalmente sentite condoglianze a nome dell'intera nazione pakistana". Islamabad ha ribadito oggi di aver mobilitato "tutte le risorse disponibili" a sostegno delle vittime dei terremoti del 6 febbraio, il cui bilancio in Turchia e Siria è di oltre 40 mila vittime. (Inn)