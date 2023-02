Germania: ambasciatore Heusgen, la Russia deve essere “deputinizzata” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Msc ha poi osservato come il titolare del Cremlino impieghi sistematicamente la disinformazione sulla guerra che ha mosso contro l'Ucraina. In particolare, “la ente dovrebbe credere alla storia” di Putin, secondo cui “è in corso un attacco dall'Occidente” e “i nazisti stanno invadendo di nuovo la Russia”. Heusgen ha, infine, affermato che tedeschi e russi hanno mantenuto buoni rapporti nel corso dei secoli e “si può costruire su questo”. Dal 2005 al 2017, Heusgen è stato consigliere per la politica estera e di sicurezza dell’allora cancelliera tedesca, Angela Merkel. Dal 2017, il diplomatico ha ricoperto l’incarico di rappresentante permanente della Germania all’Onu. Nel 2022, Heusgen è stato nominato direttore della Msc, avvicendando Wolfgang Ischinger, che esercitava tale ruolo dal 2008. In precedenza, Ischinger è stato ambasciatore di Germania a Washington e Londra. (Beb)