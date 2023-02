Germania: tensione tra i ministri di Economia e Finanze, Habeck e Lindner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale nel governo tedesco la tensione tra i ministri dell’Economia e Protezione del clima e delle Finanze, Robert Habeck e Christian Lindner. L’ultimo episodio del contrasto tra l’esponente dei Verdi e il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) si è consumato sull’elaborazione della proposta di bilancio per il 2024. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, con una lettera a Lindner, Habeck ha chiedo al collega di governo di “non assumere ulteriori decisioni preliminari pubbliche o interne che diano in maniera unilaterale la priorità a ulteriori spese”. Come “rappresentante dei dicasteri guidati dai Verdi”, il ministro dell’Economia e della Protezione del clima cita espressamente gli stanziamenti destinati alle forze armate (Bundeswehr) e la riduzione dell'imposta sulle vendite per il settore della ristorazione. Habeck suggerisce di discutere “come potremmo migliorare le entrate”, tagliare i sussidi dannosi per l'ambiente e identificare i programmi da sostituire con atti amministrativi. Habeck esorta quindi a trovare “modi nuovi e alternativi” per realizzare progetti e rispettare il “freno all'indebitamento”. Vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione tedesca, tale norma è stata sospesa dal governo federale nel 2020 per finanziare la risposta alla crisi del coronavirus. Su iniziativa di Lindner, il “freno all’indebitamento” è tornato in vigore dal primo gennaio scorso. Habeck evidenzia che, “poiché non vi sono proposte, non possiamo accettare i punti essenziali” della proposta di bilancio in corso di elaborazione da parte del ministero delle Finanze in consultazione con gli altri dicasteri. (segue) (Beb)