Germania: tensione tra i ministri di Economia e Finanze, Habeck e Lindner (2)

22 luglio 2021

- Lindner ha replicato con una lettera ad Habeck in cui si dice sorpreso dal fatto che i ministri dei Verdi apparentemente non accettino più i punti essenziali del progetto di bilancio per il prossimo anno, approvati dal governo federale il 16 marzo 2022, insieme al piano finanziario fino al 2026. Il presidente della Fdp evidenzia che il proprio dicastero si sente vincolato da queste deliberazioni. Allo stesso tempo, Lindner ha avvertito che la richiesta di Habeck di non assegnare la priorità a certe spese colpirebbe non soltanto la Bundeswehr, ma anche i fondi per le scuole. Come nota “Der Spiegel”, sullo sfondo della polemica vi è il timore dei Verdi che temono una sottrazione di fondi per i loro progetti, in particolare a causa del possibile aumento delle spese militari chiesto dal ministro della Difesa, Boris Pistorius, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Nella risposta ad Habeck, il ministro delle Finanze, “come rappresentante dei dicasteri guidati dalla Fdp”, respinge le richieste di aumenti delle tasse avanzate dai Verdi e tira una stoccata al collega di governo sul suo impegno per il rispetto del “freno all’ indebitamento”. In particolare, Lindner evidenzia: “Sono sollevato dal fatto che i ministeri guidati dai Verdi non stiano mettendo in discussione la Costituzione della Repubblica federale di Germania”. (segue) (Beb)