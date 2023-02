Germania: tensione tra i ministri di Economia e Finanze, Habeck e Lindner (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul ripristino del vincolo di bilancio, il governo federale è diviso. Il cancelliere Olaf Scholz, esponente della SpD, appoggia la Fdp nella sua volontà di rispettare la norma dal 2023. I Verdi chiedono, invece, che il “freno all’indebitamento” venga sospeso per un altro anno. Sulla medesima posizione di colloca Saskia Esken, copresidente della SpD con Lars Klingbeil. L’esecutivo tedesco intende concludere entro il 3 marzo le consultazioni tra i ministeri sui punti fondamentali del bilancio 2024 e della programmazione finanziaria fino al 2026. Per il 15 marzo, è prevista l’approvazione da parte del governo federale, che si dovrebbe adottare la proposta di bilancio per il prossimo anno nella seduta del 22 giugno. (Beb)