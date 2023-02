© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno emesso una allerta meteo per gran parte del Sud del Paese, con aree abitate da almeno 20 milioni di persone a rischoo tornado. Il maltempo, secondo l’avviso diffuso dalle autorità, andrà dal Texas orientale fino alle regioni occidentali del Kentucky. Le tempeste saranno particolarmente severe in Arkansas, Tennessee e Mississippi. (Was)