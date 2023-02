Giappone: bilancia commerciale segna nuovo record negativo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha chiuso il mese di gennaio con un disavanzo commerciale delle merci di 3.490 miliardi di yen (26,07 miliardi di dollari), il peggior dato nel suo genere registrato dal Paese sin dal 1979, che riflette l'aumento del costo delle importazioni e il calo della domanda dalla Cina. Secondo i dati forniti dal ministero delle Finanze del Giappone, il mese scorso le esportazioni di merci del Paese sono aumentate del 3,5 per cento su base annua, un marcato rallentamento rispetto alla crescita annua dell'11,5 per cento registrata a dicembre 2022. Le importazioni, di contro, sono aumentate del 17,8 per cento: un dato leggermente inferiore alle previsioni degli economisti, ma che ha comunque eclissato il volume delle merci in uscita. Sono state particolarmente gravose per il Paese le importazioni di petrolio, carbone e gas naturale. (segue) (Git)