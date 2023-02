Cina: think tank Iiss, Pechino supererà gli Usa per numero di caccia stealth nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta raggiungendo gli Stati Uniti per volume produttivo di caccia stealth, e il numero dei suoi caccia di quinta generazione J-20A supererà già quest'anno quello degli F-22A della Forza aerea degli Stati Uniti, attualmente operativi in 187 esemplari.. Lo ha dichiarato ieri John Chipman, direttore del think tank International Institute for Strategic Studies (Iiss) con sede a Londra. Menzionando i dati del database Military Balance, Chipman ha dichiarato che la Cina dispone di più di 150 caccia da superiorità aerea J-20A. L'unico velivolo dalle caratteristiche simili in dotazione alle forze Usa e primo aereo di quinta generazione al mondo a entrare in servizio, l'F-22, non è più in produzione a causa del suo costo elevato. Gli Stati Uniti hanno concentrato le loro risorse sulla produzione degli F-35, velivoli tecnologicamente ancor più avanzati, anche se dal ruolo e dalle caratteristiche non del tutto sovrapponibili. La produzione degli F-35A è in crescita, e attualmente se ne conterebbero circa 360 esemplari in dotazione alla Forza aerea Usa, ma la Cina sta rapidamente colmando il divario in termini di volumi produttivi. "Se le consegne proseguiranno al ritmo attuale, nel 2023 il numero dei J20-A potrebbe eclissare l'inventario (...) degli F-22", ha avvertito Chipman. Il database Military Balance evidenzia che l'aumento nominale del 7 per cento del bilancio della Difesa cinese approvato lo scorso anno rappresenta un incremento delle risorse pari a circa 16 miliardi di dollari, il più alto di sempre in termini assoluti, destinato in gran parte alla modernizzazione delle forze armate. (Rel)