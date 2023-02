Usa: New York, bocciata nomina Hochul per la Corte d'appello statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato statale di New York, controllato dal Partito democratico, ha bocciato ieri la nomina proposta dalla governatrice Kathy Hochul per la carica di giudice capo della Corte d'appello statale. Il Senato ha votato 39-22 contro la nomina del giudice Hector LaSalle al vertice della corte, infliggendo una dura sconfitta politica alla governatrice, anch'essa esponente del Partito democratico, che ha già annunciato l'intenzione di presentare una nuova nomina. La governatrice aveva nominato LaSalle lo scorso dicembre; nelle settimane successive alla nomina, la corrente progressista del Partito democratico di New York aveva dato voce alla propria opposizione, contestando una serie di passate sentenze del giudice. Come evidenziato dal quotidiano "The Hill", il Senato di New York non bocciava la nomina di un giudice capo da 46 anni. (Was)