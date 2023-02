Ucraina: Austin, militari russi "male armati e male equipaggiati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia continua a far confluire un gran numero di militari in Ucraina, ma non è in grado di addestrarli e armarli adeguatamente. Lo ha sostenuto il segretario della Difesa Usa Lloyd Austin ieri, durante una conferenza stampa al termine dell'incontro della Nato a Bruxelles. La superiorità numerica della Russia sul campo "è la sua forza", ha detto Austin, aggiungendo però che "questi soldati sono male addestrati e male equipaggiati, e per questo motivo vediamo che subiscono ingenti perdite". Austin ha aggiunto di non credere che la Russia muterà il suo approccio tattico al conflitto, e ha spiegato che l'obiettivo della Nato è di fornire un'assistenza sempre maggiore all'Ucraina "cosicché non possa avere successo solo marginalmente, ma (...) possa avere la meglio" sulle forze russe. (Was)