Giappone: a gennaio 1,5 milioni di visitatori stranieri, complice il capodanno lunare

- Il Giappone ha ricevuto a gennaio circa 1,5 milioni di visitatori stranieri, un vero e proprio boom rispetto ai circa 130 mila del mese precedente, per effetto delle festività del Capodanno lunare. Lo certificano le stime ufficiali pubblicate dal governo giapponese, secondo cui i visitatori stranieri dall'Asia Orientale - inclusi Corea del Sud e Taiwan - sono stati pari a circa un milione, un dato che resta comunque inferiore del 44,3 per cento ai massimi pre-pandemia. I visitatori dalla Cina, in particolare, sono stati circa 31.200, il 95,9 per cento in meno rispetto al 2019, a causa dell'ondata pandemica che ha colpito quel Paese tra dicembre e gennaio scorsi. Secondo i dati dell'Organizzazione nazionale per il turismo del Giappone (Jnto) a gennaio la maggior parte dei visitatori stranieri - ben 565.200 - è giunta in Giappone dalla Corea del Sud. (Git)