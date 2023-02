Usa: rapporto Congresso, 19 mila miliardi di dollari di nuove debito nei prossimi 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico federale degli Stati Uniti aumenterà di ben 19 mila miliardi di dollari nell'arco del prossimo decennio, 3 mila miliardi di dollari in più rispetto alle precedenti previsioni. E' quanto sostiene in un nuovo rapporto l'Ufficio di bilancio del Congresso federale Usa, che cita l'aumento dei costi legati agli interessi sul debito, all'assistenza sanitaria ai veterani, alla previdenza e alla difesa. L'Ufficio prevede che quest'anno il governo federale accumulerà un disavanzo di 1.400 miliardi di dollari, e che nell'arco del prossimo decennio il disavanzo ammonterà mediamente a 2 mila miliardi di dollari annui. (segue) (Was)