- Una persona ha perso la vita e tre sono rimaste ferite nella sparatoria che si è verificata ieri sera in un centro commerciale a El Paso, in Texas. La sparatoria si è verificata nel centro commerciale Cielo Vista, e le autorità locali hanno riferito di aver arrestato un individuo. Per il momento non sono state fornite indicazioni in merito al movente. (Was)