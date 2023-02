Germania: rimossi da servizio 18 agenti di polizia per messaggi razzisti e pornografici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati rimossi dal servizio 18 agenti della polizia della Sassonia-Anhalt per scambio di messaggi su una chat di Whatsapp con contenuti di estrema destra, razzisti, antisemiti, violenti e di pornografia animale. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Mdr”, i fatti risalgono a quando i funzionari erano allievi della Scuola di polizia di Aschersleben, con la chat attiva da settembre 2017 a dicembre 2021. La ministra dell'Interno della Sassonia-Anhalt, Tamara Zieschang, si è detta “scioccata” da questo scambio di messaggi, che ha condannato come “una vergogna per la polizia”. I 18 agenti coinvolti sono oggetto di procedura disciplinare e potrebbero essere licenziati: contro quattro, la procura di Naumburg ha avviato procedimenti di diritto penale.(Geb)