22 luglio 2021

- - L'assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli partecipa alla presentazione ai ragazzi e alle ragazze del libro "La fisica che ci piace" del Professor Vincenzo Schettini. L'iniziativa è organizzata dal Municipio Roma III e Biblioteche di Roma con il contributo del programma Periferiacapitale della Fondazione Charlemagne.Roma, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Carlo Matteucci", via delle Vigne Nuove 262 (ore 11)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi interviene al convegno "Cultura a impatto zero – Come possiamo sviluppare progettualità culturali più sostenibili, inclusive ed efficaci?".Roma, Palazzo Merulana, via Merulana 121 (ore 11:30)- L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ricevono in Campidoglio e premiano con la medaglia del Natale di Roma le ragazze della Roma Volley per la vittoria della Coppa Italia di A2 Roma, Campidoglio (ore 15) (Rer)