Autonomia: Calderoli, prevedo per inizio 2024 ok ddl e Lep

- "Ho previsto un anno per l'approvazione della legge” sull’autonomia differenziata “in Parlamento e in parallelo un anno per la definizione dei Lep. Quindi a inizio 2024 la possibilità che ciascuna Regione richieda una materia o una parte di queste”. Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. “Questo non vuol dire che quella materia sia garantista perché poi ci sarà un negoziato”, ha aggiunto. (Rin)