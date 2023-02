Cultura: Unesco, a Parigi incontro Sangiuliano-Ramirez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della tutela del patrimonio italiano è stato al centro dell'incontro di oggi a Parigi tra il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il direttore generale aggiunto dell'Unesco, Ernesto Ottone Ramirez. Un confronto a tutto campo – riferisce il ministero della Cultura in una nota – e convergente sul valore della cultura come bene pubblico globale e sulle sfide internazionali nella tutela del patrimonio culturale. Il ministro Sangiuliano ha illustrato i punti di forza delle candidature italiane per l'iscrizione nelle liste del Patrimonio culturale mondiale (Civita di Bagnoregio e Via Appia. Regina Viarum) e del Patrimonio immateriale (Arte del Canto Lirico Italiano). Sangiuliano e Ottone Ramirez hanno discusso anche dell'assistenza all'Ucraina nella tutela dei suoi beni culturali a fronte dell'aggressione russa. "L'Unesco è un'organizzazione che svolge un ruolo chiave per la promozione della cultura nel mondo”, ha dichiarato Sangiuliano. “La sua azione è positivamente cresciuta negli ultimi anni: siamo al suo fianco nella sfida della tutela dei patrimoni culturali", ha aggiunto il ministro. (Rin)