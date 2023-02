Giornalisti: firmato contratto Figec Cisal – Uspi, più tutele mai previste da alcun contratto e aumenti retributivi di oltre cinque per cento per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le delegazioni di Figec Cisal e Uspi, guidate dai segretari generali Carlo Parisi e Francesco Saverio Vetere, hanno firmato oggi, a Roma, alla presenza del segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, e del segretario generale di Cisal Terziario, Enzo Caratelli, il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico e per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale e on line e nazionale no profit che assorbe, integrandolo, il Protocollo d’intesa Uspi-Cisal scaduto il 31 ottobre scorso. Un nuovo contratto di lavoro – si legge in una nota – fermamente voluto dalla Federazione italiana giornalismo, editoria e comunicazione, il nuovo sindacato dei giornalisti e di tutti gli operatori dell’informazione, della comunicazione, dei media, dell’editoria, dell’arte e della cultura (nato il 28 luglio scorso e federato alla Cisal, la più importante organizzazione sindacale autonoma d’Italia che conta circa un milione e mezzo di iscritti ed è presente in tutte le province italiane) e dall’Uspi, l’Unione stampa periodica italiana (fondata nel 1953, che riunisce mille editori di tremila testate periodiche e on line). Sottoscritto “un contratto moderno, già leader nelle principali testate dell’informazione online, che – ha affermato Carlo Parisi – garantisce sostenibilità alle aziende e dignità ai lavoratori grazie a diritti e tutele, molti dei quali mai riconosciuti prima da alcun contratto nazionale di lavoro giornalistico”. “Un contratto nuovo – ha sottolineato –, che assorbe migliorandolo il Protocollo Uspi-Cisal, fermamente voluto dalla Figec Cisal, un sindacato che cresce quotidianamente in ogni angolo della Penisola perché è nato nel nome di una libertà che non può e non deve rimanere solo sulla carta e del rispetto per ciascun lavoratore non solo dei settori tradizionali dell’informazione, della comunicazione, della cultura, dell’arte, ma anche e soprattutto delle nuove figure professionali legate al mondo del web”. (segue) (Com)