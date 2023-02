Giornalisti: firmato contratto Figec Cisal – Uspi, più tutele mai previste da alcun contratto e aumenti retributivi di oltre cinque per cento per tutti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Figec Cisal e Uspi – prosegue la nota – hanno, inoltre, condiviso l’importanza, specialmente con le attuali modeste prospettive della previdenza tradizionale, di garantire ai lavoratori anche un ulteriore contributo dell’uno per cento della retribuzione mensile da destinare alla previdenza complementare e l’assistenza integrativa al Servizio sanitario nazionale gratuita grazie all’Ente bilaterale confederale (Enbic). Previsti, tra l’altro, due giorni di permesso straordinario per l’aggiornamento professionale e l’acquisizione dei crediti formativi e 12 giorni di permesso sindacale. Figec Cisal e Uspi hanno rinnovato anche il verbale di accordo sul lavoro autonomo che rende giustizia al settore più debole. Il trattamento economico minimo per i collaboratori coordinati e continuativi è di tremila euro (250 al mese per un minimo 144 articoli l’anno per i quotidiani (12 articoli in media per mese di almeno 1.600 battute). L’importante clausola di garanzia evidenziata nel contratto Figec Cisal – Uspi – si legge ancora nella nota – stabilisce che, nel caso in cui il numero di prestazioni richieste dall’azienda risultasse inferiore al minimo annuale indicato, il pagamento delle stesse avverrà adottando il criterio della proporzionalità, è addirittura migliorativa del contratto Fieg-Fnsi. A richiesta dei lavoratori appartenenti a religioni o culti diversi da quello cattolico, saranno individuate festività religiose integrative o sostitutive e, per la prima volta nella storia di un contratto nazionale di lavoro giornalistico, viene inserita tra i giorni festivi la domenica di Pasqua. Chissà perché – continua la nota – in tutti gli altri contratti nessuno si era mai accorto che da sempre è previsto solo il lunedì di Pasquetta. Tutti tranne Figec Cisal e Uspi. Nella sede di Salita San Nicola da Tolentino, il contratto è stato sottoscritto dalla Figec Cisal rappresentata dal segretario generale Carlo Parisi, dal presidente Lorenzo Del Boca e dai componenti della Giunta Esecutiva Stefano Biolchini, Andrea Bulgarelli, Vincenzo Colimoro, Paolo Corsini, Graziella Lombardo, Pierantonio Lutrelli, Gaia Marnetto, Giuseppe Mazzarino, Enrico Paissan, Pierluigi Roesler Franz, Raffaella Salamina, Alessandro Sansoni, Sabrina Talarico, Carola Vai, con l’assistenza della Cisal rappresentata dal segretario generale Francesco Cavallaro, dal segretario confederale Fulvio De Gregorio e dal segretario generale di Cisal Terziario Vincenzo Caratelli. A firmare il contratto per l’Uspi, invece, il segretario generale Francesco Saverio Vetere, il vice segretario generale Sara Cipriani, il presidente Antonio Delfino, i vice presidenti Luca Lani e Fabrizio Barbato e la coordinatrice della segreteria generale Irene Vitale. (Com)