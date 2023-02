Egitto: premier Madbouly incontra delegazione di aziende turche per la prima volta in 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly ha ricevuto, per la prima volta in 10 anni, una delegazione che comprendeva rappresentanti di aziende turche che operano in Egitto o che desiderano avviare nuovi investimenti nel mercato locale. Come ha reso noto il governo egiziano, i rappresentanti delle aziende turche hanno discusso i piani per espandere la loro attività in Egitto, con un valore di 500 milioni di dollari in nuovi investimenti. Il ministro egiziano del Commercio e dell'Industria, Ahmed Samir, ha ricordato gli incontri che ha avuto con i rappresentanti delle aziende turche nell'ultimo periodo. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti di 14 società turche operanti in vari settori di investimento e commerciali. Gli investimenti delle società turche in Egitto ammontano a più di 2 miliardi di dollari.(Cae)