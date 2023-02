© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danimarca e Svezia non rispondono da sei mesi alle lettere del premier russo Mikhail Mishustin in relazione alle esplosioni dei gasdotti Nord Stream. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, secondo cui "il silenzio nasconde il fallimento dei tentativi di oscurare la responsabilità dell'Occidente e degli Stati Uniti nel far saltare i gasdotti". (Rum)