Usa: deputato repubblicano George Santos valuta ricandidatura nel 2024

- Il deputato repubblicano George Santos, da settimane al centro di aspre polemiche per aver mentito sui suoi trascorsi professionali e per le sue attività in campo finanziario, sta valutando la possibilità di ricandidarsi per un nuovo mandato alla Camera dei rappresentanti. Fonti anonime hanno confermato all’emittente “Cnn” che il deputato, dopo avere inizialmente affermato di non volersi ricandidare, ha detto più volte a diversi confidenti di aver cambiato idea, e di stare valutando una nuova corsa. “Voglio essere molto chiaro: non sto scappando, né mi sto nascondendo. Continuerò a lavorare per il mio distretto”, ha scritto Santos in un tweet nella giornata di ieri, dopo che la commissione elettorale federale gli ha chiesto di chiarire ufficialmente se intenda candidarsi per un nuovo mandato nel 2024. (Was)