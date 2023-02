Usa: elicottero militare si schianta in Alabama, nessun superstite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero militare statunitense si è schiantato nella contea di Madison, in Alabama. Lo ha confermato la polizia locale, aggiungendo che nessuna delle persone che si trovavano a bordo del velivolo è sopravvissuta a seguito dell’incidente. “Un elicottero Uh-60 si è schiantato nei pressi della strada statale 53: le autorità si trovano sul posto per mettere la zona in sicurezza”, ha detto Brent Patterson, un portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea. (Was)