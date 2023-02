© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di El Paso, in Texas, ha chiesto ai cittadini di evitare la zona circostante il centro commerciale Cielo Vista, dopo la denuncia di colpi d’arma da fuoco sparati all’interno della struttura. Le forze dell’ordine hanno comunicato su Twitter che la dinamica è ancora in corso di evoluzione, e che “più agenzie si sono attivate a seguito dell’incidente”. (Was)