Brasile: vicepresidente Alckmin, governo cerca di ampliare proprio ruolo in economia globale (2)

- Pechino è il primo partner commerciale del Brasile per un commercio bilaterale tra i due paesi da 150 miliardi di dollari, con un surplus da parte brasiliana di 28 miliardi di dollari. "Senza contare che ci sono 70 miliardi di dollari di investimenti della Cina in Brasile", ha detto il vicepresidente, affermando di confidare in un prossimo ulteriore aumento. Per questo la Cosban, creata nel 2004 nel corso del primo governo Lula, ha un ruolo fondamentale. "Ci sono molte possibilità nelle energie rinnovabili, nell'idrogeno verde, nelle infrastrutture, nel comparto sanitario, in aree aerospaziali, oltre che per istruzione, scienza e tecnologia, agricoltura, industria e turismo. Non c'è area in cui non si possa attuare un aumento e una diversificazione del commercio bilaterale tra Brasile e Cina", ha concluso. (Brb)