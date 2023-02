© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori le delibere propedeutiche alla chiusura dell'agenzia comunale per le tossicodipendenze e diverse mozioni. La seduta si svolge in Aula Giulio Cesare in Campidoglio ed è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale (ore 10:00-15:00)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri riceve la Roma Volley Club femminile che porterà in Campidoglio il trofeo vinto nella finale di Coppa Italia di serie A2.Roma, Campidoglio (ore 15) (segue) (Rer)