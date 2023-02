© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ddl sull'Autonomia differenziata “il 22 febbraio andrà in conferenza unificata e a seguire l'approvazione definitiva, così a inizio marzo ci sarà la trasmissione al Parlamento”. A dirlo è stato il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. (Rin)