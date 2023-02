Usa: Banca mondiale, si dimette il presidente David Malpass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Banca mondiale, David Malpass, ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico, a circa un anno dalla scadenza del suo attuale mandato. Malpass, nominato da Donald Trump alla guida dell’istituto, ha affermato in una nota che “è stato un grande onore e privilegio servire come presidente della Banca mondiale, insieme a tanti colleghi eccezionali: sono orgoglioso della risposta che l’istituto ha saputo dare alle crisi senza precedenti che stanno interessando molti Paesi in via di sviluppo”. Gli ultimi quattro anni, ha continuato, sono stati “tra i più importanti della mia carriera, ma ho deciso di passare ad occuparmi di qualcosa di nuovo”. Malpass è stato recentemente al centro di forti polemiche a causa di alcune affermazioni sugli effetti del consumo di combustibili fossili sul riscaldamento globale. (Was)