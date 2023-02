Brasile-Croazia: ministro Esteri Vieira ricevuto da presidente Milanovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, è stato ricevuto oggi dal presidente della Croazia, Zoran Milanovic, a Zagabria, nel corso della visita di stato del rappresentante del governo brasiliano nel Paese europeo. Lo riferisce il ministero degli Esteri del Brasile in una nota in cui informa che nel corso dell'incontro, durato oltre due ore, i due si sono occupati delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, del conflitto in Ucraina e della partecipazione di Vieira alla prossima Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in cui il ministro presenterà le linee di azione della politica estera brasiliana nel governo di Luiz Inacio Lula da Silva. (segue) (Brb)