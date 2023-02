Difesa: Rheinmetall fornirà munizioni all'Ucraina dalla prossima estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ha comunicato che, “dalla prossima estate”, inizierà a fornire all'Ucraina munizioni da 35 millimetri di propria produzione. I proiettili andranno a equipaggiare i mezzi corazzati antiaerei Gepard che la Germania ha trasferito al Paese aggredito dalla Russia. Prodotti dal conglomerato per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw), questi veicoli sono stati in servizio nell'esercito tedesco dal 1976 alla radiazione nel 2012. Da allora, i Gepard sono stati acquistati dalle aziende per gli armamenti, tra cui Rheinmetall. Il governo tedesco si è impegnato a trasferire all'Ucraina 37 Gepard provenienti dai magazzini di questa impresa. Gli ultimi cinque esemplari raggiungeranno l'ex repubblica sovietica entro la fine di febbraio. Nel proprio stabilimento di Unterluess, Rheinmetall produrrà 300 mila cartucce in due versioni da 150 mila colpi ciascuna. Un modello è a frammentazione, mentre l'altro deve colpire direttamente l'obiettivo. Il relativo ordine ha un valore di centinaia di milioni di euro. Le munizioni per i Gepard verranno realizzate con la nuova linea di produzione che entrerà in funzione nella fabbrica di Unterluess alla fine del primo trimestre del 2023. (Geb)